РИАМО - 22 июн. Автопарк каршеринга в Москве превысил 10 тысяч единиц, сервис краткосрочной аренды автомобилей в российской столице развивается быстрее всего в мире, сообщил РИАМО в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Парк автомобилей проекта «Московский каршеринг» превысил 10,6 тысячи штук. По темпам развития системы каршеринга Москва занимает первое место в мире», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что с начала года пользователи уже совершили на арендованных автомобилях столько же поездок, сколько за весь прошлый год. В 2017 году арендой автомобилей в Москве воспользовались чуть больше 5,4 миллиона раз.

«Автомобили соответствуют всем необходимым требованиям, обеспечивают москвичам и гостям столицы комфортную и безопасную поездку. Именно поэтому мы считаем, что эта услуга так популярна у москвичей. Благодаря тому, что автомобили каршеринга могут использоваться несколькими водителями в сутки, мы отмечаем снижение нагрузки на дороги и улучшение экологической ситуации в городе от этого проекта», - добавил Ликсутов.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв» и Carenda.