РИАМО - 22 июн. Специалисты поймали змею, которая заползла в квартиру к жительнице Москвы, и передали ее в Центр передержки животных, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На общегородскую «горячую линию» поступил звонок – в ванной комнате в одной из квартир на Волгоградском проспекте была обнаружена змея.

«Специалисты МЧС выехали на место, поймали змею и передали в Центр передержки Департамента природопользования. Специалисты сообщили, что это полоз – не ядовит и не опасен, длина – 50 сантиметров», – говорится в сообщении.

Состояние змеи в настоящее время удовлетворительное.