РИАМО - 22 июн. Специалисты зафиксировали рост числа зацеперов, машинистов пригородных поездов Московской железной дороги инструктируют о действиях в случае их обнаружения, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С локомотивными бригадами пригородных поездов Московской железной дороги проводится дополнительная разъяснительная работа о действиях в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры. В связи с установлением теплого времени года железнодорожники фиксируют повышение активности так называемых зацеперов», - говорится в сообщении.

Нелегальные экстремалы подвергают опасности свою жизнь, находясь в непосредственной близости от контактной сети, а происшествия с ними отражаются на графике движения поездов. Локомотивные бригады пригородных поездов, замечая зацеперов на встречной электричке, передают информацию дежурным по станции для вызова на место сотрудников полиции.

В мае – июне 2018 года удар электрическим током получили четыре зацепера, трое из которых погибли. Один – получил ожоги различной степени тяжести.

«Сложившая ситуация вызывает тревогу, так как количество травмированных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с одного до четырех. Согласно статистике, трое из четырех зацеперов – несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

При обнаружении тела на крыше пригородный поезд останавливается, участок пути, на котором стоит состав, обесточивается для работы спасателей. Если есть боковые пути, железнодорожники используют их для незапланированной остановки пригородного поезда, чтобы ситуация не влияла на расписание.

Когда такой возможности нет, и электричка занимает главный путь, диспетчеры МЖД пропускают поезда по соседним путям, в том числе в реверсивном режиме. Эти меры позволяют не останавливать движение пригородных поездов, но в результате образования узкого места поезда следуют с задержкой.

15 июня в результате травмирования зацепера на Ярославском направлении МЖД задержали движение 23 пригородных поезда от 7 до 35 минут.

Московская железная дорога призывает всех соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры.