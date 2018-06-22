РИАМО - 22 июн. Праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года, пройдут для выпускников столичных школ с 23 на 24 июня, пожарную безопасность праздника в Москве обеспечат порядка 1 200 сотрудников МЧС, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Пожарную безопасность на более, чем 900 объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать порядка 1 200 сотрудников столичного МЧС и добровольных пожарных. Сотрудники московского главка МЧС будут экипированы сумками дозорных, которые оснащены первичными средствами пожаротушения и аптечками», – говорится в сообщении.

За безопасностью выпускных вечеров на воде будут следить инспекторы ГИМС и спасатели МГПСС на водных объектах, пожарно-спасательный корабль «Надежда» Главного управления столичного ведомства, катера Государственной инспекции по маломерным судам и МПГСС на водных объектах.

Ранее сотрудники министерства обследовали все объекты, с персоналом были проведены противопожарные инструктажи.

Кроме того, в случае необходимости срочного реагирования, готовы 1 500 человек личного состава и 400 единиц пожарно-спасательной техники.