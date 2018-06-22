РИАМО - 22 июн. Аномальная для июня жара в плюс 31 градус ожидается в Москве в пятницу, этот день может стать самым теплым и с начала 2018 года, и с начала эпохи глобального потепления, сообщается на сайте «Метеовести».

Активный циклон сегодня принесет на северо-запад России сильные дожди, а в центр страны – аномальную жару. В центр и на юг Русской равнины циклон станет закачивать хорошо прогревшиеся воздушные массы из Средиземноморья.

«В Москве впервые за лето столбики термометров преодолеют отметку плюс 30 градусов. Вообще в июне такая жара обычно случается лишь раз. И нынешний день станет не только пока самым теплым в этом году, но и за всю эпоху глобального потепления», - говорится в сообщении.

В пятницу грозовые дожди в столице возможны только к вечеру, поэтому столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса. Однако уже в субботу туч станет больше и температура начнет понижаться.

«Пик этого похолодания ожидается в воскресенье – днем около плюс 20 градусов. А уже с началом новой недели облака над Русской равниной рассеются, и воздух вновь станет хорошо прогреваться – до плюс 25-27 градусов», - отмечается в материале.