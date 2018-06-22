РИАМО - 22 июн. Запуск движения по новому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Новый участок Калининско-Солнцевской линии, технический пуск которого вчера (21 июня – ред.) произвел мэр Москвы Сергей Собянин, снизит загрузку Мичуринского проспекта и Боровского шоссе на 15–20%, а также улучшит экологическую ситуацию в западных районах города», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что запуск участка Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» увеличит провозную способность всех линий метрополитена в западном секторе Москвы на 55 тысяч человек в час в каждом направлении.

По словам Хуснуллина, с открытием нового радиуса улучшится транспортное обслуживание районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, а также поселений Московский и Внуковское.

«А около 50% населения этих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций», – добавил Хуснуллин.

Новый участок Калининско-Солнцевской ветки протяженностью около 14 километров включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Отмечалось, что одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые за последние 20 лет.