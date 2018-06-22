РИАМО - 22 июн. В Москве отмечается сокращение числа пострадавших на стройках на 23%, а погибших - на 31%, сообщил в четверг на конференции заместитель председателя комитета государственного строительного надзора столицы Анатолий Кравчук.

«У нас отмечается снижение показателей. Общее число несчастных случаев сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пострадавших - на 23%, погибших - на 31%», - сказал Кравчук.

Он уточнил, что многие строительные компании не соблюдают нормы охраны труда и не имеют в штате специалиста в этой сфере.

По его словам, среди причин несчастных случаев - отсутствие специальных средств для работы на высоте, выполнение работ без прохождения обучения безопасным методам.

«Еще одна причина, с которой мы раньше не сталкивались, заключается в том, что к выполнению работ привлекаются лица без оформления с ними трудовых соглашений. Нет взаимоотношений между работодателем и рабочим», - уточнил Кравчук.

Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Сущенко сообщил, что в Москве примерно 40% несчастных случаев происходят на строительных площадках.