РИАМО - 22 июн. С начала этого года в отделении переливания крови Химкинской центральной больницы доноры сдали 215 литров крови, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Заготовкой крови в городском округе занимается отделение переливания крови Химкинской центральной клинической больницы. В 2017 году отделение заготовило 910 литров крови, в первом квартале 2018 года – 215 литров», - сказал Волошин.

По словам главы муниципалитета, на учете в отделении состоит более 1,2 тысячи человек, из них 630 имеют звание «Почетный донор».

Все желающие могут сдать кровь в Химкинской центральной больнице по понедельникам с 07:45 до 11:00, родственники пациентов - по средам с 08:00 до 11:00.