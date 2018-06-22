РИАМО – 22 июн. Депутаты Госдумы выступили с инициативой обязать работодателей предоставлять работникам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, оплачиваемые выходные в жаркую погоду, пишет в пятницу «Российская газета».

«Что касается инициативы депутатов, для профильных министерств она оказалась неожиданной. В Минтруде идею обязательного выходного для сердечников вообще не стали комментировать. В Минздраве сообщили, что пока не видели законопроекта, но когда он поступит в министерство, готовы «рассмотреть инициативу вместе с экспертным сообществом», - отмечается в статье.

Авторы законопроекта исходят из того, что гипертоники, люди с заболеваниями сердца и сосудов действительно находятся в группе риска, когда на улице слишком жарко. Однако возникают вопросы, как определить действительно больных, которым лучше остаться дома, кто это будет делать и как избежать при этом злоупотреблений.

В Роструде пояснили, что работодатель уже сегодня имеет право помочь своим работникам пережить аномально жаркие дни. В Трудовом кодексе есть нормы, согласно которым руководители могут временно сократить рабочий день, удлинить обеденный перерыв, сместить часы работы, разрешить людям поработать дистанционно из дома или даже оплатить им краткосрочный отпуск.

Однако эти нормы носят рекомендательный характер. По закону руководитель обязан лишь обеспечить в закрытых помещениях нормальный температурный режим.

Согласно санитарным нормам, если во время аномальной жары температура в рабочем помещении достигает 28,5 градусов, то продолжительность рабочего дня рекомендуется уменьшить на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градусов - на четыре часа.