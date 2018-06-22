РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июн. В молодежном центре городского округа Красногорск прошла защита проектов на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье – 2018», свои работы представили 294 участника, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Проекты разнообразные, затрагивают разные социальные вопросы. Очень много актуальных, например, связанных с утилизацией мусора, где участники рассказывали о новаторских идеях его переработки», – отметила зампредседателя общественного совета при министерстве спорта Подмосковья Елена Успенская.

Руководитель детского шахматного клуба «Гарде» Анастасия Аникина презентовала проект «Создание инклюзивных групп», суть которого заключается в обучении детей-инвалидов вместе с обычными. Дети с ограниченными возможностями занимаются в секции бесплатно.

Представитель микрорайона Путилково Алена Рыжик защищала свой проект «Утро здорово». Она совместно с инициативной группой провела ряд спортивных мероприятий совершенно бесплатно с целью популяризации спорта среди детей и взрослых микрорайона.

В августе совет по присуждению премий примет решение по лауреатам. В сентябре пройдет награждение победителей.