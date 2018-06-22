РИАМО - 22 июн. В Дмитровской больнице началась реконструкция хирургического корпуса, который в 2019 году станет детским консультативно-диагностическим центром, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Началась реконструкция старого хирургического корпуса Дмитровской городской больницы под детский консультативно-диагностический центр. На эти цели выделено порядка 154 миллионов рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Реконструкция проходит в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«Данный центр будет оснащен всем необходимым современным оборудованием и мебелью. Предполагаемая мощность консультативно-диагностического центра 250 посещений в смену, что позволит улучшить качество и условия оказания медицинской помощи детскому населению Дмитровского, Талдомского районов и городских округов Дубна, Долгопрудный и Лобня», – перечислил Марков.

По его словам, завершение реконструкции запланировано на август 2019 года.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе было реализовано немало знаковых проектов в сфере здравоохранения, в частности, отремонтировано 500 и построено 65 новых медицинских учреждений.