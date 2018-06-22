РИАМО - 22 июн. В Москве начались работы по благоустройству участка парка «Ходынское поле» общей площадью почти 6,5 гектаров, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Участок располагается между Ходынским бульваром и территорией, где была взлетно-посадочная полоса Центрального аэродрома имени Фрунзе.

«Вся территория парка разделена на четыре спортивные зоны. Первую смогут по достоинству оценить любители скейтинга, велосипедисты и любители роликовых коньков. Для них организуют скейт-зону, там же смонтируют роллердром. Вторую зону отведут под игровые виды спорта. Третья будет предназначена для занятий силовыми видами спорта», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что там появится специальное атлетическое оборудование. Четвертую зону отведут для людей пожилого возраста, для них установят специальный тренажерный комплекс.

По словам заммэра, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже приступили к работам по устройству спортивной зоны. Здесь разместят два теннисных корта, два баскетбольных поля, настольный теннис, площадки для воркаута и паркура. В парке появятся цветники площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также обустроят 130 тысяч квадратных метров газона.

«В парке появится пруд с островом, благоустроенная набережная и удобные спуски к воде. Вдоль южных границ парка высадят яблоневую аллею, которая организует пешеходный бульвар. Там же обустроят сухой пешеходный фонтан на 245 водных струй. По всему парку пройдут велодорожки протяженностью более 2 километров», - добавил Бирюков.

Кроме того, по всей территории организуют разветвленную дорожно-тропиночную сеть, по которой можно будет дойти до самых окраин зоны отдыха, а навигационные стенды помогут не заблудиться. Вдоль всей прогулочной сети предусмотрено наружное освещение и архитектурно-художественная подсветка.

На данный момент в парке уже обустроили искусственные холмы со смотровыми площадками, в местах с большим перепадом высот предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак площадью более 600 квадратных метров. Также в парке будут выполнены работы по устройству трех детских площадок для различных возрастных групп.

«Проект благоустройства парка «Ходынское поле» создан с учетом мнения горожан. В ходе проектирования за основу взяты итоги голосования, проведенного на портале «Активный гражданин» в марте прошлого года: 82,8% участников поддержали предложенный проект благоустройства», - подчеркнул Бирюков.

Благоустройство парка «Ходынское поле» на площади более 19 гектаров началось в прошлом году. В этом году приступили к работам на территории парка площадью порядка 6,5 гектаров. По итогам комплексного благоустройства общая площадь зоны отдыха с учетом 2018 года составит более 25 гектаров.