РИАМО - 22 июн. С начала 2018 года в подмосковных Химках зафиксировали один несчастный случай на производстве, в аналогичном периоде прошлого года было четыре несчастных случая на предприятиях, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«С января этого года в Химках был зафиксирован один несчастный случай на производстве. За аналогичный период прошлого года в городском округе произошло четыре несчастных случая на предприятиях», - сказал Волошин.

Глава муниципалитета добавил, что сейчас в Химках наблюдается профицит рабочих мест в связи с развитием малого и среднего бизнеса.

«Количество вакансий практически в два раза превышает количество безработных. В период с января по март 2018 года уровень безработицы в Химках составил 1,8%», - отметил Волошин.