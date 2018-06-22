РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. На территории хлопкопрядильной фабрики в Балашихе могут создать креативные пространства по аналогии со столичным дизайн-заводом «Флакон», сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Юров совместно с представителями администрации, сотрудниками хлопкопрядильной фабрики 21 июня посетил в Москве дизайн-завод «Флакон». В рамках визита основатель и владелец креативного пространства Николай Матушевский провел экскурсию по объектам творческого квартала, а также поведал присутствующим о становлении проекта.

«Мы сегодня (21 июня – ред.) посмотрели территорию дизайн-завода «Флакон», посмотрели, как здесь используются, по сути, такие же фабричные площади, как у нас в городе. Год назад (в 2017 году – ред.) мы встречались на нашей хлопкопрядильной фабрике и договорились совместно развивать эту территорию. Нам интересны подобные дизайн-заводу «Флакон» проекты, они нестандартные, яркие, и в то же время хорошо продуманные. Мы планируем создать похожий креативный кластер на территории хлопкопрядильной фабрики», – сказал Юров.

Он добавил, что задача властей горокруга заключается в создании хороших современных пространств, где будут размещаться небольшие производства, сферы услуг и офисы.

Матушевский в свою очередь рассказал, что руководители креативных пространств ищут удобные форматы, отличные от офисной архитектуры, созданные для молодых людей.

Владелец Балашихинской хлопкопрядильной фабрики Игорь Юшкевич также заинтересовался данным проектом.

«Я рассчитываю, что компания, которой управляет Николай Матушевский, сможет подсказать нам, в каком направлении двигаться и как сделать так, чтобы в Балашихе получилось что-то подобное дизайн-заводу «Флакон»», – отметил Юшкевич.

Он добавил, что на данный момент хлопкопрядильная фабрика заполнена арендаторами и предприятиями в сфере услуг.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Вокруг нее был построен поселок с казармами для рабочих, с которого началась история города. Сейчас она является объектом культурного наследия.

Дизайн-завод «Флакон» – креативный кластер с торгово-выставочным и офисным комплексом в Москве, расположенный на территории бывшего хрустально-стекольного завода имени Калинина. Он был открыт в 2009 году, площадь выставочных и торгово-офисных пространств составляет 25 тысяч квадратных метров.