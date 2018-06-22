РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 июн. Группа подростков гуляла по крыше девятиэтажного дома №24 по улице Ленина в Дзержинском, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел вечером 21 июня. По словам очевидца, трое подростков свободно перемещались по крыше девятиэтажного дома №24 по улице Ленина в самом центре подмосковного Дзержинского. Они подходили к самому краю и смотрели вниз. Никакие работы в это время на крыше не велись.

«Наша компания управляет домом №24 по улице Ленина. Мы позвоним аварийным мастерам и начальнику участка, чтобы они закрыли крышу, если она открыта», – сказал сотрудник управляющей компании «Уютный дом».

Он добавил, что УК постоянно проводит проверку запорных устройств крыши. Открывают их только в случаях проведения каких-либо работ на кровле.