РИАМО - 22 июн. Из городского бюджета подмосковных Химок на доплату медработникам образовательных учреждений за первый квартал 2018 года было выделено более 920 тысяч рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«За первый квартал 2018 года из городского бюджета на компенсацию найма жилых помещений было выделено 1,9 миллиона рублей, а на доплату медработникам образовательных учреждений – 921,86 тысячи рублей», - сказал Волошин.

Он добавил, что в прошлом году на финансирование мер соцподдержки медработников из городского бюджета было выделено около 1,3 миллиона рублей, из которых более 5 миллионов было израсходовано на компенсацию найма жилых помещений и более 6 миллионов – на содержание муниципальной аптеки.

Основные расходы на содержание медицинских организаций и организацию медпомощи в городском округе Химки осуществляет министерство здравоохранения Московской области, подчеркнул Волошин.