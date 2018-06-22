РИАМО - 22 июн. Суд в Москве приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство, совершенные в 2004 году, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Валерию Грауру. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

«Приговором суда Грауру назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказала Иванова.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 22 на 23 сентября 2004 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на территории сквера по Сиреневому бульвару в Москве напал на незнакомую девушку. Применив физическую силу, он оттащил ее вглубь сквера, где избил и совершил изнасилование, а также иные насильственные действия сексуального характера.

Впоследствии, желая избежать уголовной ответственности, обвиняемый задушил потерпевшую и, инсценировав самоубийство последней, скрылся с места происшествия.

Мужчина длительное время скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре 2016 года правоохранительные органы Румынии задержали обвиняемого и выдали его Российской Федерации.

«В рамках расследования уголовного дела Граур признал вину и дал показания, изобличающие его в совершении инкриминируемого преступления», - уточнила Иванова.