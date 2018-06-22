РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Байкеры подольских мотоклубов в ночь на пятницу приняли участие во всероссийской акции «Зажги свечу памяти» возле памятника подольским курсантам, они зажгли 1 800 свечей, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент движения «Вольница» Максим Круглов.

В День памяти и скорби 22 июня по всей России и в других странах проходят торжественные акции, во время которых активисты молодежных и других общественных объединений выходят на площади и к воинским мемориалам и зажигают вместе с ветеранами свечи памяти. Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны. Байкеры Подольска по традиции накануне Дня памяти и скорби собираются возле памятника Подольским курсантам.

«В этом (2018 году – ред.) году мы зажгли 1 800 свечей перед мемориалом подольским курсантам и выложили из них вечный огонь и надпись «1941. Помним». Поставили свечи на бетонной стене с текстом: «Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу Подольских курсантов посвящается», чтобы надпись видели все, кто проезжает мимо памятника», – сказал Круглов.

По его словам, акция проходила около полуночи. После зажжения свечей ее участники объявили минуту молчания, а затем возложили цветы к памятнику.

Возле памятника часто проводятся мероприятия и праздники, в памятные даты там несут вахту ребята из средней общеобразовательной школы №18 имени Подольских курсантов. В ночь на пятницу юнармейцы школы провели возле мемориала акцию «Свеча памяти» и выложили надпись: «Помним и скорбим».

Памятник курсантам подольских военных училищ, которые вместе с частями 43-й армии сдержали натиск немецко-фашистских войск и помогли выиграть время для подтягивания резервов к Москве, был открыт 7 мая 1975 года на пересечении улиц Кирова, Парковой и Архивного проезда.