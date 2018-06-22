РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В подмосковном Королеве состоялся торжественный выпуск спортсменов, окончивших курс тренировочной программы спортшколы олимпийского резерва «Королев», сообщается в аккаунте администрации города в Instagram.

Торжественное мероприятие состоялось 21 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса СШОР «Королев».

«Свидетельства об окончании СШОР «Королев» получили 20 выпускников отделений – хоккей с мячом, гандбол, плавание, бокс и спортивная гимнастика», – говорится в сообщении.

После торжественной части мероприятия для гостей выпускного выступили воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы.