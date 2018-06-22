РИАМО - 22 июн. На территории подмосковного городского округа Химки с начала 2018 года по обращениям жителей были установлены 16 новых пандусов в подъездах жилых домов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Дмитрий Волошин.

«По обращениям граждан в 2018 году выявлено 16 адресов, где в рамках реализации программы по благоустройству были установлены новые пандусы», - сказал Волошин.

Сейчас на территории городского округа идет работа по созданию реестра объектов торговли и банковской сферы для оснащения их элементами доступной среды.

Кроме того, для каждого человека с ограниченными возможностями, проживающего в Химках, создается индивидуальная карта доступности объектов социальной инфраструктуры. В ее создании активное участие принимает администрация муниципалитета, управление социальной защиты и общественная организация «Колесница», подчеркнул Волошин.