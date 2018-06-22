РИАМО - 22 июн. На территории Подмосковья во время проведения выпускных вечеров в целях безопасности задействуют 500 дружинников, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В обеспечении безопасности во время выпускных в Подмосковье будет задействовано до 500 дружинников», - сказал собеседник агентства.

В этом году количество выпускников в Подмосковье превышает 100 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч ребят заканчивают девятый класс, более 32 тысяч – одиннадцатый класс. Общеобластного выпускного в этом году не будет. Подмосковные муниципалитеты устраивают праздники для выпускников самостоятельно.