РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июн. Первые 16 девятиклассников центра для детей с ограниченными возможностями «Созвездие» в Красногорске успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документы об основном общем образовании, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На торжественной церемонии вручения присутствовал глава Красногорска Радий Хабиров.

«Сегодня у этих ребят чудесный праздник. Пусть им во взрослой жизни сопутствует удача, пусть у них все получается – они это заслужили», – сказал Хабиров.

Ученики успешно освоили программы начальной профессиональной подготовки, а потому им присвоили квалификации поваров и слесарей. Все выпускники захотели продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях Московской области по профессиям повар, воспитатель детского сада, автомеханик, учитель начальных классов.

В 2017-2018 учебном году в 17 классах школьного отделения «Созвездия» обучается 292 человека по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ. Среди них дети с задержками психического и речевого развития, нарушениями интеллекта разной степени тяжести и генетическими аномалиями развития. По специальным индивидуальным программам развития обучается 88 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Центр «Созвездие»» функционирует в системе образования городского округа Красногорск почти 13 лет. За эти годы коллективу центра удалось создать уникальное общеобразовательное учреждение, в котором несовершеннолетние с ОВЗ, деструктивными формами поведения и особыми образовательными потребностями могут не только получать комплексную психолого-медико-социальную помощь, но и обучаться по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам.