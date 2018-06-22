РИАМО - 22 июн. В Москве примерно 40% от всех несчастных случаев происходят на строительных площадках, в половине из них все заканчивается гибелью человека, сообщил в пятницу на конференции первый заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Сущенко.

«По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, на долю строительных организаций приходится порядка 40% всех несчастных случаев, которые происходят на стройплощадках в Москве», - сказал Сущенко.

Он добавил, что в половине случаев происшествие заканчивается гибелью человека.

«Основные причины нарушений - привлечение неквалифицированных рабочих, а также ненадлежащий строительный контроль», - добавил Сущенко.