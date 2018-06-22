РИАМО - 22 июн. В квартиру москвички на Волгоградском проспекте заполз белый уж, чтобы поймать змею, женщина обратилась к спасателям, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Была заявка об обнаружении ужа в доме на Волгоградском проспекте. На место выезжал отряд департамента ГУ МЧС. Обнаружили там белого ужа, который не представлял опасности, и поймали его», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что змею передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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