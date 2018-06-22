РИАМО - 22 июн. По итогам недели, на которой стартовал чемпионат мира по футболу FIFA 2018, продажи безалкогольного пива в Москве обвалились на 56% в денежном выражении в сравнении с предыдущей неделей июня, при этом реализация алкогольных пенных напитков выросла на 29%, пишет в пятницу газета «Известия».

Соответствующие данные получил один из крупнейших фискальных операторов России — «Такскома», который получает сведения напрямую от онлайн-касс магазинов. Специалисты сравнивали два периода: неделю в преддверии мундиаля (с 4 по 10 июня) и неделю, на которою пришлось открытие первенства (с 11 по 17 июня).

«Данные свидетельствуют, что ЧМ-2018 значительно сместил потребительский спрос. Так, несмотря на то что соревнование стартовало только в четверг, 14 июня, объем пивного сегмента в Москве в денежном выражении с 11 по 17 июня увеличился на 21% (на 8% по всей стране). В столице больше остальных вырос рынок темного пива, на 29%, светлого — на 18% и нефильтрованного — на 14%. При этом категория безалкогольного пива упала на 56%», - отмечается в статье.

Цены на все эти напитки выросли на 6-11% в зависимости от вида. Средняя цена темного пива за бутылку в это время составила 123 рубля, светлого — 89 рублей, нефильтрованного — 98 рублей, безалкогольного — 41 рубль.

При этом другие виды алкоголя фактически не продемонстрировали никакой динамики в первую неделю чемпионата: в денежном выражении рост составил 4%, а в количественном его вовсе не было.

Руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин пояснил, что на футбольных матчах в России запрещается продажа и распитие спиртных напитков, но по требованию FIFA во время мундиаля обязательно должна продаваться и рекламироваться продукция партнеров и спонсоров этой организации. Производители пива находятся в их числе.

Более того, пиво неформально считается «футбольным» напитком, поэтому во время проведения чемпионатов его потребление увеличивается. Следствием возросшего спроса стало увеличение цены на пенный напиток, в Москве его стоимость за неделю увеличилась в среднем на 8%, отметил Головкин.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.