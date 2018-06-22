РИАМО - 22 июн. Работы по благоустройству пройдут на 53 дворовых территориях в подмосковных Химках в период с июня по октябрь, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В период с 1 июня по 30 сентября 2018 года программой комплексного благоустройства запланировано проведение работ на 53 дворовых территориях, что составляет 10% от общего числа дворов в городском округе», - сказал Волошин.

По итогам благоустройства во дворах появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также современная система освещения.

Срок проведения работ установлен в соответствии с методическими рекомендациями министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, отметил Волошин.

Кроме того, масштабные работы по благоустройству провели в муниципалитете к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В частности, был выполнен ремонт дорожного полотна на центральных улицах городского округа. Помимо этого, коммунальные службы установили новые клумбы и обустроили цветники.

На территории городского округа во время группового этапа мирового первенства проживают и тренируются три сборные. Сборная России расположилась в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Сборная Мексики тренируется на базе «Новогорск − Динамо», а сборная Перу расположилась на стадионе «Арена Химки».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.