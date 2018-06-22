РИАМО – 22 июн. Хорватия вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу FIFA 2018, обыграв сборную Аргентины со счетом 3:0, сообщает Федеральное агентство новостей.

Аргентина и Хорватия — фавориты своей группы. Хорватия обыграла в первом туре Нигерию (2:0), а Аргентина не смогла одолеть Исландию (1:1). С проигрышем подопечные Хорхе Сампаоли оказались на грани вылета.

«В первом тайме Аргентина упустила несколько казалось бы 100-процентных моментов. Так, на 30-й минуте матча Энцо Перес не попал в пустые ворота. Первый тайм закончился со счетом 0:0. Аргентина хоть и играла с преимуществом, но не смогла реализовать ни одного опасного момента», - говорится в сообщении.

Гол хорваты забили во втором тайме на 54-й минуте. Кабальеру отдали пас назад, а он решил перекинуть набегавшего Ребича, однако неаккуратно подбил мяч вертикально вверх. Ребич не растерялся и пробил с разворота над вратарем под перекладину.

На 64-й минуте Аргентина вновь упустила шанс забить. Игуаин в штрафной обыграл соперника и от лицевой сделал пас назад под удар Месе. Субашич отразил мяч в ближнем углу, Меса успел и сделал короткий пас на Месси, однако в подкате у того выбил Ракитич.

На 81-й минуте в ворота аргентинцев прилетел второй гол. Атака началась с перехвата Луки в центре поля, к нему же мяч в итоге и пришел с фланга. Капитан раскачал Отаменди и нанес точный удар с 22-х метров под самую штангу.

На второй добавленной минуте хорваты забили и третий безответный гол. Ковачич и Ракитич вышли на Кабальеро. С первым ударом Матео вратарь справился, а затем Ковачич подкатил на Ракитича, который и исполнил гол.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.