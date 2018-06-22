РИАМО - 22 июн. Участок Северо-Восточной хорды в Москве от Щелковского до Открытого шоссе планируют ввести в эксплуатацию в конце августа, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

«Первый этап до Открытого шоссе будет завершен. Мы рассчитываем, что в конце августа запустить и москвичи смогут пользоваться этим участком», - сказал Аксенов.

Он отметил, что на данный момент участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе готов на 80%.

«Этот участок резко увеличит транспортное обслуживание. Менее будет загружена Русаковская улица, Преображенка, Большая Черкизовская улица», - добавил Аксенов.

По его словам, также улучшится транспортная доступность территорий районов Гольяново и Метрогородка Восточного административного округа Москвы.

«Второй этап от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы будет закончен до конца года. Задержка связана с тем, что происходил большой снос подразделения РГСУ. <...> Но мы идем с опережением. По контракту окончание строительства этого объекта в первом квартале 2019 году», - сказал Аксенов.

Он добавил, что на участке от Щелковского до Открытого шоссе завершены все основные работы, осталось заасфальтировать небольшой участок эстакад и переложить инженерные коммуникации.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.