РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в пятницу присоединились к всероссийской акции «Завтра была война» и возложили цветы ночью к мемориальному комплексу «Славы участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам милиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с ветеранами и Общественным советом при МУ МВД приняли участие в акции «Завтра была война», приуроченной ко Дню памяти и скорби. В эту ночь (22 июня – ред.) собравшиеся на мемориальном комплексе «Славы участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам милиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей» зажгли свечи и возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания», – говорится в сообщении.

Перед собравшимися выступил председатель Общественного совета при МУ МВД Алексей Семко. Он вспомнил о людях, которые совершили подвиг мужества и героизма, которые ценой собственной жизни завоевали победу.