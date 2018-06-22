РИАМО - 22 июн. Подмосковный городской округ Химки планирует привлечь около 20 миллиардов рублей инвестиционных средств на развитие в текущем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Дмитрий Волошин.

«В 2018 году планируется привлечь на развитие городского округа более 18 миллиардов рублей частных инвестиций и 2 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов», - сказал Волошин.

По предварительным прогнозам, в 2019 году сумма частных инвестиций в округе превысит 19 миллиардов рублей, а государственных - 2,1 миллиарда рублей.

«Таким образом, объемы частных инвестиций значительно превышают затраты бюджета», - резюмировал Волошин.