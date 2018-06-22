РИАМО - 22 июн. Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила готовность парка «Пехорка» в подмосковной Балашихе к проведению областных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На открытии летнего кинотеатра 21 июня прошел показ российского приключенческого фильма «Танки». Режиссер Ким Дружинин и актеры рассказали о создании кинокартины. Вела мероприятие телеведущая Тутта Ларсен.

«Здесь сошлись два проекта, которые нам поручено было реализовать губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это проект по благоустройству парков и открытие летнего кинотеатра. Мы тщательно выбирали парки, в которых пройдут встречи с создателями фильмов. Не могли не выбрать парк «Пехорка». Те преобразования, которые здесь прошли, достойны того, чтобы здесь проходили все проекты, которые реализует Московская область», – сказала Косарева.

Она добавила, что показы фильмов во всех летних кинотеатрах Московской области будут бесплатными. Всего за лето пройдет показ около 350 фильмов. Также запланировано 10 встреч с создателями и артистами кинокартин.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, в сентябре 2017 года начали реконструкцию парка «Пехорка». Осталось сделать набережную. В июле этого года планируется полностью завершить все работы.

«В 2018 году мы начнем реконструкцию Пестовского парка, благоустроим территорию у озера в микрорайоне Заря. Очень приятно, что министерство культуры Подмосковья выбрало именно наш парк для показа фильма «Танки». Спасибо, что пришли», – добавил Юров.

Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.