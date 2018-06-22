РИАМО - 22 июн. Порядка 300 человек из подмосковных Химок работают в качестве волонтеров на мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Волонтерский корпус в Химках на время мундиаля включает 300 специально подготовленных добровольцев, 100 из которых владеют иностранными языками», - сказал Волошин.

Он добавил, что в городском округе подготовились к приему гостей и крупные предприятия общественного питания − они разработали меню на английском и испанском языках.

Кроме того, в Химках к началу мундиаля завершилась реконструкция стадиона «Родина». Длина поля увеличилась на 105 метров, что полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола, подчеркнул Волошин.

На территории городского округа Химки во время группового этапа мирового первенства проживают и тренируются три сборные. Сборная России расположилась в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Сборная Мексики тренируется на базе «Новогорск − Динамо», а сборная Перу расположилась на стадионе «Арена Химки».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.