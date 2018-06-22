РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В городском округе Люберцы прошла всероссийская акция «22 июня ровно в 4 часа... Зажги свою свечу», во время которой жители зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщил глава муниципалитета на своей странице в Instagram Владимир Ружицкий.

Памятное мероприятие началось в пятницу в 4 утра.

«Сегодня (22 июня – ред.) ровно в 4 часа на улицах Люберец зажглись свечи в память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Кто оставил свои жизни во имя нашей великой свободы. Бессмертен ваш подвиг во все времена. Великим героям – вечная слава», – написал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в этот день ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Миллионы погибших и раненых, разрушенные города и сожженные села, застывшие слезы на глазах матерей.

Шествие проследовало от часовни Всех Святых на Октябрьском проспекте к мемориалу «Вечный огонь», где участники акции возложили цветы и зажгли символические свечи памяти у памятника Воину-освободителю.