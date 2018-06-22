РИАМО - 22 июн. В первом квартале 2018 года транспортный парк в подмосковных Химках пополнился 30 новыми автобусами, пять из которых принадлежат к большому классу, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В первом квартале 2018 года транспортный парк значительно увеличился – было введено 30 транспортных средств, в числе которых пять новых автобусов ЛиАЗ большого класса и 25 новых автобусов «Луидор» малого класса», - сказал Волошин.

Глава муниципалитета добавил, что на территории городского округа актуализирован реестр социальной инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках программы «Доступная среда». Благодаря этому все объекты здравоохранения, образования и спорта в Химках имеют собственный паспорт доступности.