РИАМО - 22 июн. В летнем кинотеатре, который открылся в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе, прошел показ фильма «Танки», его посмотрели более 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Режиссер Ким Дружинин и актеры 21 июня рассказали зрителям в Балашихе о создании кинокартины. Вела мероприятие телеведущая Тутта Ларсен.

«Очень приятно что именно парк «Пехорка» был выбран площадкой для показа фильма «Танки». Сегодня (21 июня – ред.) на открытии летнего кинотеатра съемочная группа представила жителям Балашихи этот фильм. Больше тысячи человек пришло на этот показ», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что по договору с «Мособлкино» в парке «Пехорка» открытые бесплатные показы фильмов планируется проводить в течении всего лета.

«Танки» – российский приключенческий фильм режиссера Кима Дружинина. Премьера состоялась 26 апреля 2018 года. Действие фильма происходит в 1940 году. Фильм повествует историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина в Москву с целью утвердить производство новых танков, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне.

«Такая история как в фильме была на самом деле, но была нами перефразирована. Была задача ту историю – танки ехали из Харькова в Москву, по дороге ломались, чинились и все-таки доехали – показать в приключенческой форме, тем самым возродив жанр советского приключенческого кино», – сказал Дружинин.

Режиссер кинокартины отметил, что он впервые презентует свой фильм под открытым небом.

«Такой уровень, такой масштаб. Здесь очень здорово, очень приятно. Мне кажется, что зрители получат удовольствие от просмотра фильма именно здесь, в таком замечательном парке», – отметил Дружинин.

Проект «Летний кинотеатр» реализуется в парках Подмосковья с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По данным министерства культуры Московской области, в 2018 году 350 кинопоказов пройдут на более чем 50 площадках в 42 муниципальных образованиях. Предполагается, что сеансы в кинотеатрах под открытым небом посетят 65 тысяч зрителей.