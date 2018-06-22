РИАМО – 22 июн. Министерство обороны России разместило в Сети документы, которые рассказывают о первых сражениях Великой Отечественной войны, в том числе опубликованы трофейная карта плана «Барбаросса» и первый советский боевой приказ войны, сообщает в пятницу Газета.ru.

Размещение уникальных документов приурочено к 22 июня. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война, а в настоящее время дата является Днем памяти и скорби.

«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории», — говорится в сообщении.

Архивные документы были оцифрованы и до этого не были опубликованы. Среди размещенных материалов - карта начального этапа плана «Барбаросса», где показаны основные направления ударов немецкой армии.

Кроме того, представлены подписанная Георгием Жуковым и Семеном Тимошенко копия директивы наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, а также рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, который был составлен Жуковым через три часа после начала войны.