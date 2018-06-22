РИАМО - 22 июн. Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен на открытии летнего кинотеатра в подмосковной Балашихе назвала парк «Пехорка» современным и вдохновляющим на прогулки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Двадцать первого июня в парке «Пехорка» прошел показ российского приключенческого фильма «Танки». Режиссер Ким Дружинин и актеры рассказали о создании кинокартины. В мероприятии также приняли участие министр культуры Московской области Оксана Косарева и глава Балашихи Сергей Юров.

«Мне очень нравится этот парк. Он невероятно красивый, современный и вдохновляющий на прогулки. Безусловно, сегодня здесь происходит выдающееся мероприятие. Такие праздники, когда люди могут всей семьей выбраться на природу, чтобы приобщиться к прекрасному и посмотреть российский патриотический фильм – о чем еще можно мечтать. Это отличный проект», – сказала Ларсен.

Она добавила, что ей хотелось бы, чтобы у министерства культуры Московской области было больше таких классных идей объединения семьи на почве культурных событий.

Телеведущая отметила удобство дорожек в парке для прогулок с колясками и катания на велосипедах.

Реконструкция парка «Пехорка» начата в 2017 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья». Завершить ее планируется в июле 2018 года. Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.