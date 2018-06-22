РИАМО - 22 июн. Порядка 400 тысяч квадратных метров дорог планируют отремонтировать в подмосковных Химках в течение 2018 года, за первый квартал уже обновлено около 1,5 тысяч квадратных метров, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«За первый квартал 2018 года в рамках текущего ремонта дорожного полотна было отремонтировано порядка 1,5 тысяч квадратных метров дорог в микрорайонах городского округа. В этом году планируется произвести ремонт дорог общей площадью порядка 400 тысяч квадратных метров», - сказал Волошин.

В рамках подготовки Химок к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 дорожные знаки с названиями улиц и объектов в городе продублировали на английском языке. Таким образом иностранцы могут без затруднений добраться до стадиона или специальных парковок.

На территории городского округа во время группового этапа мирового первенства проживают и тренируются три сборные. Сборная России расположилась в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Сборная Мексики тренируется на базе «Новогорск − Динамо», а сборная Перу расположилась на стадионе «Арена Химки».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.