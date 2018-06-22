РИАМО - 22 июн. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мосуралбанка, сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать с 22 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк» (акционерное общество)», - говорится в приказе ЦБ.

Данное решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, регулятор выявил факты существенной недостоверности отчетных данных Мосуралбанка.

Также в приказе отмечается, что в течение года Центробанк неоднократно применял меры надзорного реагирования в отношении данной кредитной организации.