РИАМО - 22 июн. В течение этого года на территории подмосковных Химок введут в эксплуатацию 16 социальных объектов, в их числе школы, поликлиники, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В этом году в округе будет введено 16 объектов социального назначения. В их числе три детских сада на 200 мест, три школы на 3,3 тысячи мест, пять объектов здравоохранения на 1,6 тысячи посещений в смену и пять физкультурно-оздоровительных комплексов на 1,3 тысячи посещений в смену», - сказал Волошин.

По его словам, Химки занимают лидирующие позиции среди муниципальных образований Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Волошин также добавил, что в прошлом году в городском округе благодаря открытию новых предприятий дополнительно создали более 5,1 тысячи рабочих мест.

«Всего в 2017 году на территории городского округа открылись 3818 предприятий, что на 23% больше, чем годом ранее. Одновременно было создано 5154 рабочих места», - подчеркнул глава округа.

Благодаря этим показателям Химки в 2017 году получили региональную премию «Прорыв года» в номинации «Малое и среднее предпринимательство».