РИАМО - 22 июн. Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории трех муниципалитетов Подмосковья, угрозы для населения боеприпасы не представляют, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.

Так, 21 июня в 08:40 от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Домодедово поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Домодедово. В 10:50 сотрудниками ОВД боеприпас изъят для дальнейшей утилизации», - говорится в сообщении.

Еще один боеприпас нашли в Щелкове. Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ поступило из пункта приема металлолома. Угрозы для людей снаряд не представляет. Выставлена охрана силами ОВД городского поселения Щелково, подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса в ПСО-22.

Кроме того, четыре боеприпаса обнаружили в Наро-Фоминском городском округе.

«Двадцать первого июня в 11:50 от диспетчера ЕДДС городского округа Наро-Фоминский поступило сообщение об обнаружении четырех боеприпасов (три артиллерийских снаряда и ручная граната РГД-33) времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Наро-Фоминский», - отмечается на сайте.

Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в военный комиссариат Московской области. Эти работы министерство обороны РФ проведет в пятницу.