РИАМО - 22 июн. Три человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Ленинском проезде в подмосковном Ликино-Дулеве, пострадавших госпитализировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Накануне в 23:20 при мониторинге блогосферы специалист СМИ Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области выявил информацию, что произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу: городской округ Ликино-Дулево, Ленинский проезд, дом 70.

«После уточнения информации было установлено, что в результате нарушения правил дорожного движения (предположительно, вождение в нетрезвом виде) произошло попутное касательное столкновение пяти легковых автомобилей: Hyundai, Chevrolet, Nissan, Volkswagen, Citroën. В результате ДТП погибших нет, пострадали три человека (детей среди них нет)», - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу города Орехово-Зуево. Движение на автодороге было ограничено по одной полосе. Возгорания после аварии не последовало, разлива топлива нет.

Как в свою очередь сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в массовом ДТП с участием пяти автомобилей в Ликино-Дулеве пострадали четыре человека.