РИАМО – 22 июн. Почти 3 миллиона долларов потребуется на строительство новой пирамиды инженера Александра Голода, которую планируют возвести на 38-м километре Новорижского шоссе в Московской области на месте прежней конструкции, сообщил РИАМО Голод.

«Окончательно никто не считал, где-то между 2,5 – 3 миллионами долларов нужно на строительство пирамиды. До конца года сделаем проект, а в следующем году начнем строить», - сказал Голод.

Он отметил, что высота новой пирамиды будет больше 100 метров, а конструкция будет сделана из бетона с армированным композитом без металла.

«Проекта пока нет. Идет подбор партнеров, самому оказалось трудновато. Это довольно дорогой проект, а маленькую строить уже не хочется. Я надеюсь, что еще пара месяцев и решим вопрос с партнером», - добавил Голод.

В августе 2017 года на 38-м километре Новорижского шоссе открылась временная 14-метровая пирамида Голода на месте прежней конструкции, которая упала во время мощного урагана в Московском регионе 29 мая 2017 года.

Пирамида на Новорижском шоссе была возведена с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, при этом большинство ученых не признает научность этого проекта. Сам автор уверяет, что стоит лишь переступить порог пирамиды – почувствуешь прилив космической энергии.