РИАМО - 22 июн. Два человека погибли и трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в подмосковном Лосино-Петровском, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Сообщение о ДТП в Лосино-Петровском поступило спасателям в пятницу в 05:40. Авария произошла на 41-м километре Щелковского шоссе между поселком Юность и деревней Улиткино.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение двух легковых автомобилей на полосе в сторону Москвы: Renault и Opel. В результате ДТП пострадали пять человек (детей среди них нет), из них два человека погибли», - говорится в сообщении.

Двоих пострадавших доставили в Щелковскую ЦРБ. еще одного пострадавшего - в больницу городского округа Черноголовка. Тела погибших после проведения следственных мероприятий направлены в морг Щелковской ЦРБ.

В результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания после аварии не последовало, разлива топлива нет.