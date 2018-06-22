РИАМО - 22 июн. В Москве заработали более 30 бесплатных футбольных аттракционов для москвичей и гостей чемпионата мира по футболу, на развлекательных площадках все желающие могут бесплатно сыграть в настольный футбол, футбольный бильярд, текбол и флетбол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чемпионат — это большой праздник не только для любителей футбола, но и для обычных горожан. Чтобы создать радостное настроение и еще больше приобщить жителей и гостей нашего города к этому виду спорта, мы организовали интерактивные площадки на открытом воздухе в пяти центральных парках Москвы», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он добавил, что на этих площадках каждый желающий может попробовать себя в футбольном фристайле, посоревноваться в точности удара по воротам и познакомиться с другими играми для активного отдыха.

Помимо спортивных развлечений, на площадках работают фотозоны «Инставорота» и «Фотомяч». Сделать памятные снимки можно внутри прозрачного мяча, а также на фоне импровизированных ворот с изображением панорамы Москвы и символикой ЧМ-2018. Здесь же предусмотрена возможность распечатать полученные кадры на специальных принтерах.

Кроме того, в шести точках города открыли почту болельщика. С ее помощью поклонники футбола, у которых есть паспорт болельщика, смогут отправить из Москвы письмо своим друзьям или родственникам в любую точку мира. Те, у кого нет паспорта болельщика, могут написать письмо футболисту одной из сборных мундиаля, и его доставят адресату.

Отделения почты болельщика располагаются рядом с Киевским вокзалом, около входа на живописный мост Богдана Хмельницкого, на улице Новый Арбат, а также в парке «Красная Пресня», парке Победы на Поклонной горе и в саду имени Баумана.

«Мы рады пригласить в наши парки любителей футбола и не только, чтобы приобщиться к культуре этой замечательной игры в перерывах между матчами мундиаля. Ведь чемпионат мира по футболу — это не только встречи сборных команд разных стран на крупнейших стадионах России, но и повод почувствовать себя причастным к событию мирового масштаба», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Площадки с футбольными аттракционами расположены в парке ВДНХ, в парке «Красная Пресня», в парке Победы на Поклонной горе, рядом с Музеем Победы, в саду имени Баумана и в Центральном доме художника.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.