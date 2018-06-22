РИАМО - 22 июн. На Московском центральном кольце приступили к строительству двух надземных переходов, соответствующие обращения поступали от жителей северо-запада и северо-востока столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Один из переходов появится в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560. Он свяжет поселок художников Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща». Второй мост протянут над проспектом Мира, в районе домов 202а — 220а, строения 4. В будущем он станет частью строящегося ТПУ «Ярославская».

«Согласно утвержденным архитектурным концепциям пешеходные переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие сделают из нескользящих безопасных материалов. Общий стиль надземных конструкций будет соответствовать дорожно-транспортной инфраструктуре всего МЦК», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что стеклянный мост в районе проспекта Мира будет белого цвета с синими вставками. Для удобства маломобильных граждан его оснастят пандусами. Длина перехода составит 85 метров. Протяженность моста в створе улицы Врубеля составит 155 метров. Входная группа с панорамным остеклением будет белой с оранжевыми панелями. Вечером оба перехода будут подсвечиваться.

После завершения строительства территорию вокруг пешеходных переходов благоустроят. Там появятся тротуары, зеленый газон, цветы и кустарники.

Строительные работы на график движения поездов не повлияют. Все подготовительные работы, а также дальнейший монтаж надземных конструкций проводятся в технологические окна.

Также надземные пешеходные переходы через МЦК построят в Северном административном округе, который соединит Михалковскую улицу и Старокоптевский переулок, в Северо-Восточном административном округе переход свяжет станцию метро «Ботанический сад» и одноименную платформу МЦК, в Восточном административном округе соединят районы Богородское и Метрогородок, в Восточном административном округе соединят станцию метро «Черкизовская» и платформу МЦК «Локомотив».