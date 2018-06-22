РИАМО - 22 июн. На станциях метро и Московского центрального кольца разместили 500 навигационных карт для гостей чемпионата мира по футболу, на которых отмечен наиболее удобный маршрут к стадионам «Спартак» и «Лужники», а также к фестивалю болельщиков на Воробьевых горах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также на 26 станциях метро и на станции МЦК «Лужники» появились информационные стенды с буклетами на русском и английском языках.

«В буклетах есть почти вся нужная болельщикам информация. Это не только расписание матчей, но и туристическая карта центра Москвы. На ней отмечены достопримечательности города, а также крупные гостиницы, вокзалы, а также главный билетный центр ФИФА. Стенды с буклетами можно найти на тех станциях, которыми чаще всего пользуются болельщики», — говорится в сообщении.

Навигационные карты большего размера можно найти в вестибюлях и на платформах станций. С их помощью болельщики смогут узнать, какие пересадки им нужно сделать, чтобы добраться от станций, где они находятся, до стадионов мундиаля или фанфеста на Воробьевых горах. Также на картах указано, сколько минут займет путь до нужной точки.

Ориентироваться в городе болельщикам также помогают более чем на 80 станциях, где есть стойки «Живое общение» или где дежурят специально обученные сотрудники метро, владеющие разными языками. С начала чемпионата мира по футболу к ним за помощью обратились свыше 100 тысяч иностранных туристов. Помощников можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам.

Полный список станций, на которых установлены карты для болельщиков можно найти на официальном сайте мэра Москвы Mos.ru.