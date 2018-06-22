РИАМО - 22 июн. Свадьбу накануне Дня семьи решили сыграть более тысячи столичных пар, большая часть из них обменяется обручальными кольцами 7 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Однако и в воскресенье зарегистрировать брак можно будет во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС

«По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских ЗАГСа. На этот день принято 61 заявление», — рассказала Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

В 2016 году к этому дню свои свадьбы приурочили 936 московских пар, а в прошлом году — 998 пар. Помимо марша Мендельсона, женихи и невесты в этот день услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские князья.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.