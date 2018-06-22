РИАМО - 22 июн. Сухая и жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, воздух прогреется до плюс 30 градусов, к вечеру возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечают синоптики, большую часть дня обширный антициклон обеспечит столице и области сухую погоду.

«Лишь ближе к вечеру на западе Московской области и в Москве с приближением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28-30 градусов, по области - 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 30%.

«На колебания метеоэлементов недомоганием отреагируют метеозависимые люди, склонные к сосудистым реакциям и страдающие различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска, прежде всего, гипотоники, лица с неустойчивым артериальным давлением, страдающие вегето-сосудистой и нейроциркуляторной дистонией, ишемией, нарушением сердечного ритма, перенесшие сосудистые кризы», - предупреждают специалисты.