РИАМО - 22 июн. Церемония прощания с художником и преподавателем Евгением Вахтанговым пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве в пятницу, сообщается на сайте Театра имени Евгения Вахтангова.

Живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств и внук основателя театра Евгений Вахтангов скончался 19 июня на 76-м году жизни.

«Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Сергеевича. Церемония прощания состоится 22 июня в 12:00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы (Большой Власьевский переулок, 2/2)», – говорится в сообщении.

Евгений Вахтангов родился в эвакуации в Омске в 1942 году. В 1970 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Работы Вахтангова вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также хранятся в частных коллекциях в России и многих странах мира. Он преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина.

В Вахтанговском театре художник оформил спектакль «Молодость театра» в постановке Евгения Симонова – пьеса была посвящена его деду Евгению Багратионовичу Вахтангову, Мансуровской студии и открытию театра. Также он помогал создавать и оформлять экспозицию Музея-квартиры Евгения Вахтангова.